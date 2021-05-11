غادة عبد الرازق تحظى بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل (دم غزال)

حصلت النجمة غادة عبد الرازق، على جائزة أفضل ممثلة عربية لمسلسلها الرمضاني (لحم غزال)، واحتفلت مع جمهورها بهذا النجاح ونشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وعلقت غادة عبد الرازق، عبر صفحتها الشخصية: ( الحمد لله جائزة# أفضل ممثلة عربية عن #عن لحم غزال# ٢٠٢١ رمضان)، حسب موقع صدى البلد.

وسيتم تكريم النجمة غادة عبد الرازق كأفضل ممثلة عربية هذا العام من جانب مهرجان أوسكار العرب والذي ستقام فعالياته في دبي يوم الـ١٩ من شهر مايو/أيار الجاري.

وحققت النجمة المصرية من خلال هذا المسلسل نجاحاً كبيراً، حيث كانت إحدى أهم نجمات الموسم الرمضاني الحالي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعيش في منطقة شعبية، تواجه مجموعة كبيرة من المشاكل التي تبدأ بمشكلة مع شقيقها.

ومسلسل (لحم غزال) من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، وبطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، شريف دسوقي، خالد محمود ونخبة من نجوم الدراما المصرية.