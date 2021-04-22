غادة عبد الرازق تشوق متابعي (لحم غزال) بإطلالة من تصميم هاني البحيري

حرصت النجمة غادة عبد الرازق على تشويق جمهور مسلسلها (لحم غزال) وكشفت جانب من كواليس الحلقة العاشرة التي من المقرر عرضها مساء اليوم الخميس على قضائية mbc مصر.

ونشرت عبد الرزاق صورها لها بصفحتها على (فيسبوك) مرتدية فستان زفاف نال إعجاب متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكشفت غادة عبد الرازق عن مصمم فستان الزفاف وهو الفنان العالمي هاني البحيري والاستايلست منى الزرقاني، وتزايدت توقعات الجمهور حول شخصية الفنان الذي من المقرر ان يكون العريس في الحلقة العاشرة، حسب موقع صدى البلد .

من جانبه، أعرب مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري عن سعادته بإصرار النجمة غادة عبد الرازق على أن يقوم بتصميم الفستان الذي تظهر به خلال زفافها بعمل مصري وهو (لحم غزال) حيث استغرق تصميمه ثلاثة أشهر تخللها العديد من البروفات وخلال فترة تنقلها من القاهرة لبيروت لاستكمال تصوير مشاهدها.

وتشارك النجمة غادة عبد الرازق في دراما رمضان بمسلسل (لحم غزال) بطولة شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل (لحم غزال) ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير(هيثم زنيتا) بعد مشاركتهم العام الماضي من خلال مسلسل (سلطانة المعز).