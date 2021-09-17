غادة عبد الرازق تفاجىء متابعيها بحذف كل صورها على (إنستغرام)

أثارت النجمة غادة عبد الرازق حيرة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع (انستغرام) والذي يقترب عددهم من 10 مليون متابع، بعد حذف جميع صورها وفيديوهاتها ومنشوراتها المختلفة من الحساب بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

وطرح الجمهور عدة تخيلات لهذا القرار، حيث ذهب أحدهم أن ذلك يكون لهدف الترويج لأحد أعمالها كما فعلت ذلك من قبل النجمة أصالة بعد قيامها بحذف جميع صورها للترويج لأخر ألبوماتها، كما قال أخر أن الحذف يمكن أن يعود لإختراق الحساب، حسب اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل (لحم غزال) شاركها البطولة مي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل (لحم غزال) ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير (هيثم زنيتا) بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل (سلطانة المعز).