غسان مسعود يعتذر من الجمهور و لهذا السبب...

قال الفنان الكبير غسان مسعود: (إنه يسجل اعتذاراً وأسفاً من الجمهور الذي ينتظر الجزء الثاني من مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) للمخرج والمنتج فادي سليم لأن المسلسل كما يبدو لن يعرض في موسم رمضان، مضيفاً في إطلالته مع الإعلامي باسل محرز في برنامج (المختار) أن السبب عند المنتج وعدم العرض سيؤثر سلباً على معنويات المشاركين في العمل)، حسب موقع دنيا الوطن.

و يشهد الجزء الثاني من مسلسل (مقابلة مع السيد ادم) تغييرات عديدة منها انسحاب الممثل لجين إسماعيل من المسلسل بسبب التزامه مع مسلسل اخر، وانضمام الممثل يزن خليل بديل عنه مع بقاء الابطال الآخرين مثل غسان مسعود، رنا شميس ، محمد الأحمد و غيرهم الكثير.



من ناحية أخرى، أكد مسعود على أنه تجنب في أوقات سابقة التعليق على عمل ابنه المخرج السدير مسعود ولكن بعدما قال الجمهور كلمته في مسلسل (قيد مجهول) والنجاح الذي حققه فيستطيع الآن أن يقول بوضوح إنه فخور جداً بما قدمه ابنه وكل النجوم والفنيين المشاركين في المسلسل، معتبراً أن السدير ابنه البيولوجي وعبد المنعم عمايري ابنه الروحي والأكاديمي.



و قال مسعود عبر المدينة اف ام: (إن السدير لم يدخل الفن إلا بعدما تسلح بالمعرفة والمرجعيات التي تؤهله لشق طريقه مثنياً على تعامله مع الممثلين وإدارته لهم ووقوفه على كل التفاصيل التي تجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم).

ووصف مسعود أداء عبد المنعم لشخصية (سمير) بالمعقد والمركب والصعب داعياً كل الممثلين للاقتداء به وعدم الاستسهال خاصة وأن عمايري قدم أداءً كفيلاً باستفزاز أي ممثل.