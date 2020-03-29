فادي الهاشم إلى جانب نانسي عجرم من على شرفة منزلهم لدعم الكادر الطبي..فيديو!

شاركت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" فيديو عبر حسابها في إنستجرام لدعم الأطباء والممرضات لجهودهم المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

الشعب اللبناني قرر إطلاق حملة "زقفة للأبطال" لشكر الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وصولاً إلى جميع العاملين على جهودهم المبذولة..وبالفعل إستجابت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وشاركت فيديو هي وزوجها الدكتور فادي الهاشم برفقة المساعدات الشخصيات من على شرفة منزلهم ووجهوا معاً تحية من القلب.

شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا #زقفة_للابطال ❤️ الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا pic.twitter.com/7V5rfBLvdL — Nancy Ajram (@NancyAjram) March 29, 2020

من جهة أخرى، يذكر أن نانسي عجرم ما تزال تعمل على ألبومها القادم الذي سيبصر النور في السنة الحالية 2020، وبالطبع سيرافق الإعلان عن الألبوم حملة إعلانية كبيرة تناسب الألبوم القادم.

يذكر أن نانسي كانت قد أصدرت فيديو كليب "قلبي يا قلبي" الذي ما زال يحقق أرقام عالية وصلت لـ أكثر من 13 مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية في اليوتيوب بغضون أقل من شهرين..أغنية "قلبي يا قلبي" من كلمات وألحان "نبيل خوري"، أما إخراج الفيديو كليب فكان من نصيب "رجاء نعمه".



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