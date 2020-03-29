  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. فادي الهاشم إلى جانب نانسي عجرم من على شرفة منزلهم لدعم الكادر الطبي..فيديو!

فادي الهاشم إلى جانب نانسي عجرم من على شرفة منزلهم لدعم الكادر الطبي..فيديو!

منشور 29 آذار / مارس 2020 - 06:08
نانسي عجرم وفادي الهاشم
نانسي عجرم وفادي الهاشم

شاركت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" فيديو عبر حسابها في إنستجرام لدعم الأطباء والممرضات لجهودهم المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

الشعب اللبناني قرر إطلاق حملة "زقفة للأبطال" لشكر الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وصولاً إلى جميع العاملين على جهودهم المبذولة..وبالفعل إستجابت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وشاركت فيديو هي وزوجها الدكتور فادي الهاشم برفقة المساعدات الشخصيات من على شرفة منزلهم ووجهوا معاً تحية من القلب.

من جهة أخرى، يذكر أن نانسي عجرم ما تزال تعمل على ألبومها القادم الذي سيبصر النور في السنة الحالية 2020، وبالطبع سيرافق الإعلان عن الألبوم حملة إعلانية كبيرة تناسب الألبوم القادم.

يذكر أن نانسي كانت قد أصدرت فيديو كليب "قلبي يا قلبي" الذي ما زال يحقق أرقام عالية وصلت لـ أكثر من 13 مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية في اليوتيوب بغضون أقل من شهرين..أغنية "قلبي يا قلبي" من كلمات وألحان "نبيل خوري"، أما إخراج الفيديو كليب فكان من نصيب "رجاء نعمه".
 

للمزيد من قسم الترفيه:

نادين نسيب نجيم تتحدى كورونا وتحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. والجمهور يصدم بابنها!
مطالبات بسحب الجنسية من السعودية هند القحطاني..والسبب فيديو خادش للحياء!
إليسا تَصدم الجمهور بملامحها قبل 20 عاماً.. شاهد كيف بدت!


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...