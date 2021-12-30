فارس كرم يعتذر عن إحياء رأس السنة في ألمانيا بسبب إصابته بكورونا

أعلن الفنان فارس كرم عن اعتذاره عن أي ارتباطات فنية الفترة المقبلة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر حسابه الرسمى بـ(إنستغرام): (أعتذر من جمهوري الكريم عن إلغاء أي ارتباط فنى متعاقد عليه، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا، أشكر تفهمكم ونلتقى على خير بإذن الله).

وكان فارس كرم قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بمناسبة الكريسماس برلين في ألمانيا، فيما كان من المقرر أن يحيي ليلة رأس السنة في السويد.

وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذى كان يتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم (حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكي، وقربك وجع، وسمع، وصدقني صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك).