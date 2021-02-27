فجر السعيد تسيء للجسمي و شقيقه يتولى الرد و بقوة!

أثار تعليق كتبته الإعلامية الكويتية فجر السعيد على خبر عن استعداد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لإطلاق أغنية وطنية جديدة يهديها للكويت، صدى واسع على مواقع التواصل.

وعلقت فجر السعيد على تغريدة لحساب المجلس الإخباري الكويتي، عن انتهاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية، سيهديها للكويت في عيدها الوطني، بعنوان (يانور الأرض).

وقالت فجر السعيد معلقة بشكل تهكمي: (اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها).

و أثارت تغريدة فجر المستفزّة على (تويتر) موجة من الغضب لدى محبّي الجسمي الذين سارعوا للدفاع عنه وانتقاد ما قالته وإهانتها له بعبارات قاسية، ومن بينهم شقيق الجسمي، الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الذي ردّ قائلاً: (الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين والا عرفت أرد عليك، الله يعينك على نفسك).و أكمل بتغريدة على حسابه الخاص، فنشر صورة لامرأة تبكي وكتب عليها: (يمر العمر على أناس يصبحوا أكثر رزانة وعقلانية وإدراك لأن الحياة مدرسة، إلاّ إحداهن من المتصابيات بعد أن بلغت من العمر أرذله تستخف دمها وكأن ما تكتبه ليس متوقعاً منها، إنها القذارة بعينها فيا أسفاً على عمرٍ يمضي لا نتعلم منه شيئاً فنقع في براثن الحقد والقلوب السوداء).