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فرح زينب عبدالله تثير الجدل بتغريدة تكشف فيها عن إلحادها "لا أريد ان أرى اسم الله"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 22 شباط / فبراير 2023 - 04:39
فرح زينب عبد الله
فرح زينب عبد الله

أثارت النجمة التركية الشهيرة "فرح زينب عبدالله" جدلًا كبيرًا بين الجمهور وذلك بعد نشرها لتغريدة جريئة طالبت فيها الفصل بين الدين والدولة بطريقة وصفت بغير اللائقة.

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فرح زينب عبدالله تكشف عن إلحادها في تغريدة

نشرت النجمة التركية "فرح عبدالله" تغريدة أكدّت فيها وجوب فصل الدين عن الدولة في أي مجال من المجالات والتي أثارت من خلالها حالة من الغضب بين الجمهور ورواد السوشال ميديا.

وقالت الفنانة التركية في تغريدتها: "لا أريد ان أرى اسم الله وكلمة الدولة في نفس الجملة، أو حتى في نفس الفقرة أو في نفس المكان بعد الآن".

وهو ما اعتبره الجمهور بأنه كشف رسمي عن إلحادها مما عرضها للهجوم الكبير من قبل الجمهور ورواد السوشال ميديا واعتبروا أن تعليقها يحمل نوعًا من "الوقاحة".

فرح زينب عبدالله

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فرح زينب عبدالله في دور بيهتار

وخلال وقت سابق كانت النجمة التركية "فرح زينب" قد أثارت انتقادات عديدة بعد ان تم الاعلان عن التحضيرات من أجل فيلم مقتبس عن مسلسل "العشق الممنوع" الذي عرض قبل سنوات.

ومن المقرر أن تجسد الفنانة التركية في الفيلم شخصية بيهتار والتي كانت قد أدّتها النجمة التركية "بيرين سات" في مسلسل العشق الممنوع.

وانتقد الجمهور موافقة فرح زينب عبدالله على أداء شخصية بيهتار بعد أن قدمتها في وقت سابق بيرين سات  في مسلسل العشق الممنوع وعرفت من خلالها باسم سمر وهو من أشهر الأعمال التركية التي حققت الكثير من النجاح.

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