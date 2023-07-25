  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. فضل شاكر يطرح (بغيب بمزاجي) أولى أغنيات ألبومه الجديد

فضل شاكر يطرح (بغيب بمزاجي) أولى أغنيات ألبومه الجديد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 25 تمّوز / يوليو 2023 - 02:38
فضل شاكر
فضل شاكر

البوابة-طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، أولى أغاني ألبومه الصيفي الجديد، والتى جاءت بعنوان (بغيب بمزاجي)، وذلك على منصات الموسيقى، وموقع الفيديوهات (يوتيوب).

اقرأ ايضاًالنقابة تعلق على خضوع شيرين للتحقيق بعد لقائها بفضل شاكرالنقابة تعلق على خضوع شيرين للتحقيق بعد لقائها بفضل شاكر

وأغنية (بغيب بمزاجي) من كلمات إيهاب عبدالعظيم، و من ألحان عمرو الشاذلي، و توزيع موسيقي عمرو الخضري و تقول كلماتها :
(بغيب أغيب أنا الغيبة  و أرجع انا بالهيبة .. عالم  فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه

بغيب أغيب أنا الغيبة  و أرجع انا من الهيبة .. عالم  فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو..)


 

كلمات دالة:فضل شاكر

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن