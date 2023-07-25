فضل شاكر يطرح (بغيب بمزاجي) أولى أغنيات ألبومه الجديد

البوابة-طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، أولى أغاني ألبومه الصيفي الجديد، والتى جاءت بعنوان (بغيب بمزاجي)، وذلك على منصات الموسيقى، وموقع الفيديوهات (يوتيوب).

وأغنية (بغيب بمزاجي) من كلمات إيهاب عبدالعظيم، و من ألحان عمرو الشاذلي، و توزيع موسيقي عمرو الخضري و تقول كلماتها :

(بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا بالهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو



يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه



بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا من الهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو..)



