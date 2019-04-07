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فعاليات خاصة بشهر رمضان المبارك في دبي!

فعاليات خاصة بشهر رمضان المبارك في دبي!
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نشر 07 نيسان/إبريل 2019 - 10:54 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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فعاليات خاصة بشهر رمضان المبارك في دبي!
فعاليات خاصة بشهر رمضان المبارك في دبي!

يعود شهر رمضان ببركاته ليغمر قلوب المؤمنين حول العالم بالرحمة والعطاء والعبادات. وتستقبل دبي هذا الشهر الفضيل، بأجواءٍ رائعة حيث تنبض المدينة بالحياة من ساعات الإفطار وحتى ساعات الفجر الأولى.

وخلال هذه الأيام الكريمة، تكثر الفعاليات الروحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية، وتتجدد اللقاءات المليئة بالمحبة فيصبح المجتمع بأهله وزوّاره أسرة كبيرة واحدة، كما تبرز المبادرات الخيرية في كل مكان، احتفاءً بروح هذا الشهر الفضيل الذي تغمر فيه الرحمة قلوب المؤمنين وتجود فيه بالعطاء أيدي المحسنين. سيتم تحديد التاريخ النهائي لبدء شهر رمضان الفضيل بحسب رؤية الهلال، عند اقتراب حلول الشهر.

التاريخ05 مايو - 04 يونيو 2019
الفئةعائلة
الموقع عدّة مواقع في دبي
الموقع الإلكترونيhttps://www.visitdubai.com/en/discover/festivals/ramadan-in-dubai

 

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