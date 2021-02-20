فلتر نادين نسيب نجيم يحقق رقما قياسيا و يقترب من المليار!

حققت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رقماً خيالياً حول العالم بعدما تخطى عدد مستخدمي (الفلتر) والخاص بها عبر موقع (إنستجرام) 900 مليون مستخدم حول العالم.

و عبّرت نجيم عن سعادتها بهذا الرقم القياسي بتغريدة عبر حسابها على (تويتر): (900 مليون! قريباً مليار. شكراً لكم على استخدام الفلتر الخاص بي).

يذكر أنه ولدت الفكرة بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي تأذّت منه نجيم بشكل كبير فرادوتها فكرة (الفلتر) لتغطية آثار الندوب على وجهها من الإصابة، ومن هنا جاءت فكرة الفلتر للحفاظ على الملامح الأساسية قدر الإمكان منها الشامة والعينان.

وكانت النجمة اللبنانية نادين نجيم كشفت في وقت سابق عن انتهائها من تصوير حلقة خاصة من برنامج (بصراحة مع) مع الممثلة السورية سلافة معمار. ونشرت نادين صورة لها ولسلافة كُتب عليها: (لقاء استثنائي ولأول مرة يجمع النجمتين نادين نجيم وسلافة معمار في برنامج بصراحة مع على شاشة mbc قريباً).