فنان عربي متهم باستغلال متابعيه والنصب عليهم

حذر الشخصية العامة فهد الزيارة متابعيه بالتعامل مع فنان عربي يعمل في مهنة التمثيل والدبلجة دون الكشف عن هويته، بل مقتصرًا على أول حرف من اسمه واسم عائلته وهو "و،ع".

وكتب الزيارة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" منشور، كتب فيه: "حول فنان عربي (و،ع) الذي يعمل كممثل ومدبلج إذ لم تحترم تاريخه الفني ولا محبيه".

وأضاف أن هذا الفنان يعمل على استغلال معجبيه عبر الاتصال بهم هاتفيًا عن طريق خاصية الرسائل الخاصة، ويطلب منهم الحديث معه ليثبت أنه ذات الفنان، ليس شخصًا منتحلًا، بعدها يبدأ بسرد قصة غير واقعية تدور حول تعرضه لحادث سيارة أدى إلى تضرر فكه، ليشير إلى أنه بحاجة لمبلغ مالي من أجل إجراء عملية مستعجلة له.

وأضاف: "ويطلب من المعجب (الضحية) المساعدة بإرسال المال كدين على أن يعيده إليه في بداية الشهر القادم، وإنه اختاره من بين كل المعجبين لشعوره بالارتياح اتجاهه".

وأوضح أن الفنان بعد تلقيه المبلغ المالي، يبدأ بالتحجج بعدم مقدرته على سداد المبلغ، لحين قيامه بحظره نهائيًا.

وأشار الزيارة إلى أن الفنان بدأ سلوكياته منذ عام 2018، ليكتشف قبل أسابيع أنه لا يزال مستمرًا بنفس الفعل.

من هو فهد الزيارة؟

يمتلك فهد الزيارة حسابًا عبر موقع "إنستغرام" يتابعه عليه أكثر من 52 ألف متابع، يشارك فيه مقاطع فيديو مدبلجة لرسوم متحركة وبرانج تلفزيونية.

ووفق خانة التعريف فقد عمل مسؤولًا في فقرة أيام زمان على تلفزيون قطر القناة 2، ويعمل حاليًا ضمن طاقم قناة الريان القديم.