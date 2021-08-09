فوز الفهد تعلق على مقتل روان الغامدي على يدي زوجها‎.. حركتها غريزة الأمومة!

أثارت جريمة قتل الشابة السعودية روان الغامدي على يدي زوجها بعد أسبوع على زفافها موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بتغريدات تطالب بمحاسبة قاتلها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم لما حدث للمغدورة من بينهم الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد التي توجَّهت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للتعبير عن رأيها ووجهَّت كلامها للآباء والأمهات.

جاء في منشورها: "إلى كل أب وأم، أنتم مسؤولين أمام الله سبحانه عن أبنائكم وعن كل شيء يتعلق بهم.. الزواج مرحلة أخرى وحياة جديدة وأمر مهم جداً ومن الخطأ الاستهتار فيه".

وأضافت فوز الفهد: "جملة زوجوه يعقل جملة لا تمت للصحة بشيء أبداً.. اتعبوا في اختيار الأفضل لأبنائكم في كل شيء.. لا تختار أو تختارین شخص غير عاقل وتقولون بعد الزواج بيعقل لأن الضحية هنا هي بنتكم.. كذلك الزوج لا تزوجونه بنت وتقولون إنها تتغير وتعقل لأن الضحية هنا ابنكم.. كم من بيت تدمر بسبب سوء اختيار الزوج أو الزوجة.. كم من أبناء صاروا أيتام بسببهم كم من نفس ماتت.. کم وکم وکم".

وتابعت: "إذا ابنك أو بنتك غير مؤهلين أنهم يتزوجون لا تزوجونهم وتتسببون على الناس بمشاكل وقضايا لا تنتهي".

واختتمت الفهد حديثها: "بكرة ربي بيسألكم هل تعبتوا في اختيار الزوج الأفضل لبنتك أو الزوجة الأفضل لابنك؟ حطوا هالسؤال في بالكم إذا جاء وقت اختيار الزوج أو الزوجة".

ويأتي حرص فوز الفهد على توجيه هذه الرسالة بعد ولادة طفلها "أحمد"، فيبدو أن دافع الأمومة وخوفها على طفلها ألهماها لكتابة المنشور.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور فوز الفهد

سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعبير عن غضبهم لمقتل روان الغامدي، ووافق الكثيرون رأي فوز الفهد، فكتبت إحداهن: "المشكله عند العرب بالذات أن البنت تتزوج مو مهم الرجال وش وضعه وإذا ما توافق تظل مكروهة في بيت اهلها".

وعلَّقت أخرى: "هذا الكلام الصح اتكررت كثير مثل هذي القصص والضحيه بتكون الزوجه طيب الاهل ايش وضعهم كيف تزوجوا ولدكم بنت ناس وانتو عارفين انو مو مأهل لدا الشي او مريض راح تتحاسبو يوم الحساب الا اذا كان مالهم خص بذا الشي الحمدلله شي مفجع ومحزن الله يرحمها ويغفرلها ويصبر أهلها".

جريمة قتل روان الغامدي

كشف أحد المقربين من المغدورة روان عبر حسابه على "تويتر" بأنها متزوجة منذ أسبوع واحد فقط، وفي يوم الجريمة كانت برفقة زوجها في السيارة متجهان نحو منزل ذويها، وفي الطريق أقدم زوجها على ضربها لتحاول الهرب من السيارة لكنه تمكن من الإمساك بها وضربها بالحجارة ودهسها بالسيارة حتى فارقت الحياة.

ولم تنتهي القصة هنا، فقد اتصل القاتل بوالدته ليخبرها بما حدث فأخبرته بأنها ستتصل بعائلتها وتخبرهم بأن ابنتهم وزوجها تعرضا لحادث سير، لتتجه عائلتها تحو المستشفى حيث فوجئوا بأن جثة ابنتهم في قسم الجنايات ليكتشفوا بعدها بأن ابنتهم قتلت ولم تتعرض لحادث سير كما ذكرت والدة القاتل.

وأعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن السلطات الأمنية تلقت الأربعاء الماضي بلاغًا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

وأشار المغردون إلى أن القاتل حاول الهرب إلى البحرين ولكن قوات الأمن السعودية تمكنت من إلقاء القبض عليه.