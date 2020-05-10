فوز الفهد "لا تصوم شهر رمضان".. ما القصة!

ما تزال الفاشنيستا الكويتية "فوز الفهد" تتصدر حديث السوشال ميديا بعد الهدية الفاخرة التي تلقتها في عيد ميلادها من زوجها.

رواد السوشال ميديا تداولوا فيديو لـ فوز وهي تتحدث عن أكبر مشكلة أو بالأحرى قرار في حياتها وهو عندما يأتي الطباخ الخاص بهم ليسألها عن "ماذا يجب أن يطبخ اليوم؟".

فوز علقت بـ "هاد أكبر قرار صار، ما بي أكل، ما أسوي شي غير إني أكل طول اليوم"!

الجمهور بدوره علق على الموضوع بـ "تبي تعلمنا عندها طباخ خلاص درينا انك غنيه وماخذه واحد فلوس وكل حياتك هدايه وفلوس وكلها مفاجئات وناس ياي انتم خلاص خلاصصص سبحان الله حتى انتم يلي حياتكم كذا طفشانين موقادرين تتحملون جلسة البيت وبيتكم كل شي فيه موناقصكم شي خلاصصص طفشتونا"..و أضاف آخر "بتعلمنا ان عنده طباخ زبده الموضوع".

أما الملفت كان تعليق الجمهور على جملة "شنو الغدا أو العشا"، إذ هاجمها البعض واتهمها أنها لا تصوم شهر رمضان.

يذكر أن فوز كانت قد تزوجت مؤخراً من الملياردير "عبد اللطيف الصراف" في حفل صغير إقتصر على الأهل والمقربين بسبب الحجر الإلزامي المفروض من الدولة.

