فيفي عبده تثير استياء الشعب العراقي لهذا السبب

تستمر الفنانة فيفي عبده في إثارة الجدل وتنشر فيديو وهي ترقص أمام منزلها على حسابها الشخصي عبر موقع (انستجرام).

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: (ربنا يحمي شعب العراق انا بحبكم اوي من كل قلبي)، ولكن عدد كبير من التعليقات انتقدت رقص فيفي في ظل ما يعاني منه الشعب العراقي هذه الأيام، حسب موقع صدى البلد.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل (مملكة الغجر) الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

