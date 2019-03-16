فيفي عبده في حالة صحية سيئة و تطلب الدعاء

تعرضت الفنانة فيفي عبده لأزمة صحية، وهو ما أكدته الكاتبة الكويتية فجر السعيد، ووصفت حالتها الصحية بالصعبة.

وقالت فجر السعيد عبر حسابها على موقع (إنستجرام)، إنها أجرت اتصالا هاتفيا بعزة مجاهد ابنة فيفي عبدة والتي أكدت لها مرورها بأزمة صحية شديدة، حسب موقع في الفن.

و أوضحت فجر السعيد أن الحالة الصحية لفيفي عبدة بدأت في الاستقرار، مطالبه الجميع بالدعاء لها بالشفاء وأن الدعاء يرد القضاء.

بدورها نشرت الفنانة فيفي عبده مجموعة الصور لآيات قرآنية، عبر حسابها الرسمي في موقع (انستجرام)، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وعلقت فيفي على الصورة: (إدعولي أنا عيانة بموت، إدعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين).