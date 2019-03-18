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فيلم "شارب تولز" في سينما عقيل!

فيلم "شارب تولز" في سينما عقيل!
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نشر 18 اذار/مارس 2019 - 11:25 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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فيلم
فيلم "شارب تولز" في سينما عقيل!

يسلط فيلم "شارب تولز" الضوء على أبرز الوجوه القنية في منطقة الخليج من خلال رؤية صديق قديم. أمضى الفنان والمفكر والكاتب والناقد الراحل حسن شريف والذي توفي عام 2016 عن عمر يناهز الـ65، معظم حياته في محاولة تطوير الفن في المنطقة. تناولت أعماله الفنية المفاهيم والحداثة والأداء واستخدمت مجموعة من الوسائط المتنوعة.

الفيلم من إخراج وتأليف نجوم الغانم التي التقت حسن شريف في أوائل الثمانينيات. بدأ تصوير الفيلم الوثائقي قبل وفاة الفنان، إلا أنه يتناول حياته من خلال المقابلات مع الأصدقاء والمتعاونين والمعلقين.

التاريخ23 مارس - 28 مارس 2019
الفئةنمط حياة
الموقع سينما عقيل، السركال أفنيو
رسم الدخول تبدأ الأسعار من 50 درهم.
الدخول23، 25، و28 مارس: 9.45 مساءً
24 و26 مارس: 7.30 مساءً
الموقع الإلكترونيhttp://www.cinemaakil.com/films/?date=2019-03-23&movieid=130

 

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