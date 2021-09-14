فينيسا تشن الهجوم من جديد على مروة راتب.. "مراتب انتظريني"

اشتعلت الحرب بين الفاشونيستا ذات الأصول السودانية فينيسا وبين مشهورة السناب شات والممثلة الكويتية مروة راتب، بعد انتقاد الأولى شكل جسد الأخيرة عبر سلسلة فيديوهات وصور.

سخرت فينيسا من مروة راتب عبر حسابها على موقع "إنستغرام" حيث عملت على وضع حشوات ضخمة على جانبي حوضها لمنحها منحنيات جسد راتب، واعتمدت شعر مستعار باللون البلاتيني يشبه لون شعر الأخيرة، كما ارتدت فستان ضيِّق كالذي تختاره راتب لابراز واستعراض منحنيات جسدها وخصرها النحيل الذي تتفاخر به دائمًا عبر حساباتها الخاصة.

رد مروة راتب على سخرية فينيسا

أثارت سخرية فينيسا من شكل مروة راتب غضب الأخيرة، وقررت الخروج عن صمتها والرد على طريقتها الخاصة عبر فيديو مسجل طويل شاركته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وانتقدت تنمر فينيسا على شكلها رغم أن الأخيرة دائمًا ما تعبر عن انزعاجها من كمية التنمر التي تتعرض لها.

وقالت راتب في الفيديو: " أنا ما راح أتنمر على شكلك الخارجي مع إنك أكتر إنسانة تعرفين إني لو هتكلم على الشكل الخارجي راح أكتب كتب.. شليتي الدنيا وقومتيها بعد ما واحدة قالتلك صديقتي العبدة، تعصبتي وقلتي اسمها سمراء مو عبدة.. أكتر إنسانة تتشكين وتتحسسين وتضايقين لما حد يقولك سمرا ومو سمرا، أو يقولولك صدرك مترهل أو كوعك أو صلعاء وما تقدري تعيشين بدون بواريك.. يعني أنتي أكتر حد بيعاني من التنمر والحين أنتي طالعة بتتنمري!"

وأوضحت راتب أن تنمر فينيسا عليها من أجل الشهرة بعد انخفاض أعداد زوار حساباتها، وقالت: "صدق يلي قالوا ما يعيب غير المعيوب، صدقتوني الحين لما قلتلكم اي حد ذكر أو انثى تبغون تشتهرون تطلعون ترند قلدوا مروة راتب تكلموا على مروة راتب.. صدقتوني الحين لما قلكم يتكلمون علي بس عشان يشتهرون، يعني عندكم الفاشونيستا مريضة الشهرة وتاريخها يشهد مرضها.. الأخت شافت سوقها طايح تبقى ترجع تشتهر تطلع ترند، قالت ما يحتاج تتكلم على مروة راتب صورة وحدة كفيلة انها تعيد إحياء الأجواء والدنيا".

رد فينيسا على مروة راتب

ورغم رد مروة راتب الذكي والوقي، واصلت فينيسا هجومها وسخريتها، ونشرت صورة أخرى لها بالحشوات الإضافية وهي جالسة على السرير وعلَّقت: "بنام الحين، وللحديث بقية".

ونشرت مقطع فيديو أرفقته بتعليق: "مراتب انتظريني"، ومراتب هو اسم مختصر ومركب لاسم "مروة راتب".

كما شاركت صورة لباب يشبه شكل جسد مروة راتب، وأرفق بتعليق: "باب غرفة مروة راتب".

رد فعل الجمهور على خلاف فينيسا ومروة راتب

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين داعم لفينيسا وداعم لمروة راتب، إذ كتبت إحدى المتابعات: "صراحة طاحت من عيني كنت احبها واحترمها آنا انصح مروة انها تترفع هالمرة وماترد لاتعطيها اكبر من حجمها لان وايد عيب اللي تسويه حتى اسلوب مروة في الرد كان بكل أدب وذوق".

وعلَّقت أخرى مدافعة عن الفاشونيستا الكويتية: " مروى راتب طلعت ارقى من انها ترد على هالاشكال بغض النظر عن الي مسوية في عمرها لانها حرة فلي تسوي ،بس هاي حبة البركة يلي مسوية عمرها الراقية لا تنسى من فترة عشان بنت قالت عبده بغت تموت

وكتبت إحدى المتابعات مدافعة عن فينيسا: " "طيب فينيسيا قلدت واقع الحين صاير مروه راتب و داليا نعيم وحليمه بولند و و و و و كثير نفس الشكل و نفس الكوبي و نفس الدكتور تعبثو في انفسهم و تعبثو في خلقة الخالق وش معنى هذي اللي نقزت فنيسيا ما قلدت الا شي مستفز المجتمع كامل مو هي و بس".