في أول ظهور لها: ابنة ياسمين عبد العزيز تشعل مواقع التواصل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام ) صورة لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك فى اول ظهور لها.

وخطفت ابنة ياسمين، الأنظار اليها فى الظهور الأول لها؛ حيث تلقت عديد من التعليقات الايجابية حيث تغزل الكثير من المتابعين، فى جمالها ورشاقتها ورجح البعض ايضا انها تشبه بشكل كبير والدها رجل الأعمال محمد حلاوة، حسب موقع صدى البلد.

وكانت ياسمين عبد العزيز ، انفصلت عن زوجها السابق محمد حلاوة منذ عامين تقريبا ، وذلك قبل ان يقرر حلاوة الارتباط بالفنانة ريهام حجاج.