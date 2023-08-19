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في ظهورها الأول بعد إنجاب توأمها: ريهام حجاج رشيقة (جدا)!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 03:06
ريهام حجاج
ريهام حجاج

البوابة-نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة خلال قضائتهاعطلتها الصيفية و زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام)،  وعلقت قائلة: (حبيب القلب).

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ريهام التي ظهرت بإطلالة صيفية لطيفة، لفتت أنظار جمهورها بسبب نحافتها الشديدة، رغم أنها انجبت مؤخرا  توأمها، جميلة ويوسف، في يونيو/حزيران الماضي.

ريهام حجاج

وكانت ريهام حجاج قد أخفت خبر حملها عن الجميع، و حتى في مسلسلها الرمضاني (جميلة)، ظهرت بدور حامل لذا لم يشعر الجمهور بأي زيادة في وزنها. وطوال الفترة الماضية لم تنشر ريهام حجاج أي صورة جديدة لها لذا لم يكتشف الجمهور الأمر.

ريهام حجاج

 

كلمات دالة:ريهام حجاج

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