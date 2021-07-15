قادير دوغلو يتحدث عن الفيديو الحميمي الذي جمعه بزميلته في مسلسل "وصفة الحب"

رصدت عدسات المصورين النجم التركي قادير دوغلو والذي يعرض له حاليًا مسلسل "وصفة الحب" رفقة الفنانة التركية "سيرا أريترك" التي تشاركه في بطولة العمل.

ولم يفوت الصحافيين الثنائي دون سؤالهما عن الفيديو الأخير الذي ظهرا فيه سويًا خلال مشاهدتهما إحدى حلقات مسلسلهما، والذي ظهرا فيه منسجمان بشكل كبير، حيث كانت سيرا تجلس ملتصقة بقرب قادير بطريقة وصفت بالحميمية بعض الشيء.

وحرص الصحافي الذي أجرى معهما اللقاء على سؤالهما عن سر هذا التناغم بالإضافة لرأي الفنانة التركية نسليهان أتاغول زوجة قادير دوغلو عن هذا الفيديو وهل شعرت بالغيرة.

قادير دوغلو يتحدث عن رأي زوجته في الفيديو

من جانبه ضحك قادير دوغلو بسبب سؤال الصحافي وأكد له انه لا يعلم عن انتشار الفيديو وتصدره حديث السوشال ميديا كما قال الصحافي أما بخصوص رأي نسليهان فرد عليه قائلًا: "نسليهان في البيت، لدينا ضيف قادم من أنقرة، وفي الصباح حضرت لي الفطور، كل شيء على ما يرام ان كان هذا ما تريدون سماعه".

وبعد إصرار الصحافي على سؤاله عن هل سبب هذا الفيديو أي مشاكل بين قادير دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول وهل نشأ أي خلاف بينهما لا سيما أن بعض الأخبار والإشاعات انتشرت حول الأمر أجاب قادير دوغلو: "يا أصدقاء كل شيء على ما يرام.. هذا عمل فريق وانسجام، لذا، ليكن قلب وعقل الجميع مرتاح.. ان كان هناك من لديه مشكلة اذهب واسأله هو، لا تسألني أنا، الحمدلله نحن ليس لدينا مشكلة

وفي إجابته حول وجود خلاف بينه وبين الفنان التركي بوراك أوزجيفيت بسبب غيرته على زوجته الفنانة نسليهان والتي كانت قد شاركت الفنان بوراك في مسلسل حب اعمى، حيث انتشر حينها أن قادير دوغلو شعر بالغيرة بسبب مشاهدهما الرومانسية والتي بدت في غاية الانسجام مما أثار بعض المشاكل بينه وبين بوراك واضطر حينها لمنع نسليهان من التمثيل إلى جانب، أجاب قادير قائلًا: "أحب بوراك، زميلي السابق، أنتم حاولتم أن توقعوا خصومة بيننا ولكن لم تنجحوا.. عائلته قيمة جدًا لي، وهو شخص قيم جدًا والأعمال التي قام بها أيضًا قيمة جدًا

يُشار إلى فيديو قادير دوغلو والفنانة التركية سيرا أريترك كان قد أشار ضجة كبيرة جدًا بين رواد السوشال ميديا وعرض الأول للهجوم