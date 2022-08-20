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قبيل زفافهما: أول صورة لعبد الفتاح الجريني و جميلة من ليلة الحناء

سهير العابد

سهير العابد

منشور 20 آب / أغسطس 2022 - 03:48
عبد الفتاح الجريني و جميلة
عبد الفتاح الجريني و جميلة

يستعد الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني لإقامة حفل زواجه على الفنانة جميلة البدوي، والمقرر إقامته في المغرب وتحديدا في مدينة الدار البيضاء يوم 22 أغسطس/آب الجاري بحضور عدد من نجوم الفن. 

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وارتدى الزوجان زيا تقليديا باللون الأخضر، وظهرا وهما يحتضان بعضهما بمنتهى الرومانسية من ليلة الحناء. وكان الجريني قد أخفى هوية عروسته حتى نشر هذه الصورة.

يذكر أن الجريني وجميلة كانت قد ترددت الكثير من الشائعات حول ارتباطهما عاطفيا منذ سنوات، ولكنهما نفيا ذلك وقتها، وقدما سويا أربع أغاني هم: (شكرا، عهود الحب، ظالمة،  وأغنية (سمع صوتك للعالم) وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني.

 

كلمات دالة:عبد الفتاح الجريني و جميلة

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