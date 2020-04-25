قبيل عرضه بساعات: هل تبرأ يوسف الشريف من مسلسله (النهاية)؟!

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا، بعد انتشار تغريدة منسوبة للفنان يوسف الشريف ، يتبرأ فيها من مسلسله الجديد (النهاية) من أجل الالتزام بالصلاة والطاعات في شهر رمضان المبارك.
وجاء في التغريدة المنسوبة للفنان: (إياك أن تضيع ركعة كنت تنوى أن تركعها لله من أجل مسلسل النهاية أو أى مسلسل آخر، خاب و خسر من أدرك رمضان ولم يغفر له).
وفي حقيقة الأمر، هذه التغريدة نشرها يوسف الشريف قبل 4 سنوات، وكتبها بخصوص مسلسله السابق (القيصر)، وأثار الجدل وقتها، وهو معروف عنه بمنشوراته التي يتقرب فيها إلى الله.
و يعرض المسلسل على قناة on ، وتدور أحداثه حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.