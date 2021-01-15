قصة حب هزت ايطاليا وبطلها جان يامان

قصة حب جديدة ولدت بعيدًا عن أعين الصحافة والجمهور، وبطل هذه القصة الممثل التركي الشهير "جان يامان" الذي اكتسب شعبية كبيرة بعد عرض مسلسل "الطائر المبكر" الذي جسد فيه دور "جان" بجانب زميلته ديميت أزديمير.

أما عن سعيدة الحظ بعين الكثير من الفتيات هي "ديليتا لويتا" عارضة أزياء ومقدمة برامج إيطالية بالإضافة إلى كونها معلقة رياضية، إليكِ التفاصيل التي تم تداولها في الصحف الإيطاليا والتركية عن هذه القصة.

كشفت هذه العلاقة عن طريقة مجلة ايطالية نشرت صور تجمع بين جان وديليتا وكانت وحدة من هذه الصورة تظهرهما بشكل حميمي وهما يتبادلان القبل. وكما ذكرت المجلة أنهما "قضيا خمسة أيام من الشغف في فندق كبير في وسط روما".

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وكانا قد التقيا في روما مكان عملها وحيث سافر هو لتصوير إعلان تجاري، ويتم تغريمه بـ 400 يورو بسبب عدم التزامه بقواعد التباعد الإجتماعي المفروض في أغلب دول العالم بسبب جائحة كورونا.

نشرت الإيطاليا في وقت سابق وبعد عودت التركي لبلده صورة لها عبر انستغرام مع باقة ورود كبيرة وعلقت عليها: "بعد يوم عمل ، العثور على باقة من الزهور في الغرفة يجعلنا ننام بابتسامة". وكانت التكهنات جميعها تدور حول هوية مرسلة الباقة وهو حبيبها جان.

يذكر أن جان يستعد لتصوير مسلسل ايطالي يحمل اسم " ساندوكان"، من المقرر أن يكون العمل من 10 حلقات، وبحسب الصحيفة الفنان التركي ما يقارب الـ 122835 دولاراً أي ما يعادل الـ 100 ألف يورو على كل حلقة.