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قصي خولي يرد باستياء على خبر (تشوه وجهه) فماذا قال؟

قصي خولي يرد باستياء على خبر (تشوه وجهه) فماذا قال؟
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