قصي خولي يرد باستياء على خبر (تشوه وجهه) فماذا قال؟

تعرّض النجم السوري قصي خولي لشائعة مغرضة تفيد بأنه تعرض لحادث سير مؤلم تسبب بنقله إلى المستشفى ووضعه في العناية المشددة بسبب إصابته البالغة.

هذه الشائعة أزعجت قصي كثيراً، خصوصاً وأن إنتشارها تسبب بقلق كبير لعائلته، ما دفعه إلى إعادة نشر الخبر- الشائعة والرد عليه قائلا: (هذا الخبر كاذب بفضل الله أنا بخير وما صار معي شي. الله يسامح يلي اختلق ونشر هيك خبر. طيب مو حرام عليكم تخلوا أهلي يخافوا. ما بتفكروا بأهاليكن يسمعوا هيك شي عنكم؟ الله يسامحكن . شكرا لكل من إتصل ليطمئن علي)، حسب موقع مجلة سيدتي.

وكانت إنتشرت شائعة بالامس، عن تعرض قصي خولي لحادث على طريق الطار، ووجوده في العناية المشددة في مسشفى الأسد الجامعي، وتعرضه لتشوه كامل في الوجه.