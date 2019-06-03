قصي خولي ينشر مشهد من الحلقة الأخيرة من "خمسة ونص".. فيديو!

اعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو من حساب المخرج البناني فيليب أسمر يكشف من خلاله عن مشهد من الحلقة الأخيرة في مسلسل "خمسة ونص".

وبحسب الفيديو يظهر كل من الفنان معتصم النهار الذي يجسد شخصية جاد في المسلسل وهو صديق غمار الغانم "قصي خولي" وصديقه إلى جانب الدكتورة بيان "نادين نجيم"، وهما يهربان خائفان من أحد الأشخاص، فيما يظهر غمار الغانم وهو مُحطم ويبكي بسبب اكتشافه خيانة زوجته بيان له مع صديقه جاد.

ويبدو ان هذا المشهد فتح شهية الجمهور لتوقع نهاية العمل والمتوقع ان تكون الحلقة الأخيرة منه يوم غد، إذ علق عدد كبير ان غمار لن يتقبل خيانة زوجته وصديقه وسيقرر التخلص منهما سويًا وقتلهما، وهو ما يشبه نهاية الأميرة الراحلة ديانا والذي سبق للفنانة اللبنانية نادين نجيم بالكشف في وقت سابق ان شخصية الدكتورة بيان ماخوذة نوعًا ما من قصة حياة الأميرة ديانا.

يُشار إلى ان مسلسل خمسة ونص واجه منذ بداية عرضة مجموعة من الانتقادات وهجوم واسع بسبب ضعف الحبكة وأحداث العمل بالإضافة لاحتوائه على عدد من المشاهد الجريئة جدًا، ووصل المسلسل إلى نهايته وما زالت أحداثه بطيئة وغير مترابطة.

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