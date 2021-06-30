قضية اعتداء جنسي هزت تركيا.. هاندا وكرم وديميت يعبروا عن غضبهم

هز خبرالافراج عن أم تدعى "ميرف أ" وزوجها "رحمي أ" الشارع التركي، خاصة وأن القضية التي كانت السبب في وضعهما خلف الجدران هي قضية "اعتداء جنسي" وتعذيب لأطفال السيدة. وعرفت القضية باسم "قضية المالي elmali davasi"، نسبة إلى المنطقة الموجودة في انطاليا والتي وقعت فيها الجريمة.

وتعود أحداث هذه الجريمة إلى 2019، حيث زعمت الجدة "جي.إس" تعرض حفيديها اللذين كانا يبلغان من العمر 6 و 9 سنوات في ذلك الوقت، لإعتداء جنسي من قبل والدتهما "ميرف أ" وزوجها "رحمي أ" وأصدقائهم.

وقد قدمت الجدة شكوى إلى مكتب المدعي العام في باليكسير / إدرميت بشأن مزاعم تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي، وبدأ مكتب النائب العام التحقيق على الفور وتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وتم أخذ أقوالهم في مركز مراقبة الأطفال.

ومع ظهور نتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه ومع الاعتقاد بوجود اشتباه كاف بارتكاب أفعال اعتداء جنسي مؤهل ضد الأطفال، تم رفع دعوى عامة أمام المحكمة الجنائية العليا في منطقة "المالي" مع لائحة اتهام صدرت في 24 يوليو. 2020 ، للمطالبة بمعاقبة المتهمين.

في 16 أكتوبر 2020 ، قررت المحكمة القبض على المتهمين على أساس أن الأدلة لم يتم جمعها بالكامل وكان هناك احتمال أن تكون الأدلة سوداء. وبالنظر إلى حقيقة جمع الأدلة أثناء المحاكمة والتناقض في الأقوال الواردة ، تقرر حبس المتهمين في انتظار المحاكمة في 5 يناير 2021 ، واعترض مكتب النائب العام على هذا القرار. رفضت المحكمة الجنائية العليا العاشرة في أنطاليا هذا الاعتراض.

وقد رفض المتهمين كل التهم الموجهة لهم، وكذبت الأم ابنائها وكذلك فعل زوجها وبعد إفاداتهم ، أجل مجلس المحكمة الجلسة إلى 17 سبتمبر / أيلول ، وحكم بالإفراج عن المتهمين ميرف أ. ورحمي أ. تحت الرقابة القضائية بشرط حظر السفر إلى الخارج.

يذكر أنه تم الكشف عن القضية من خلال رسومات قاما الشقيقين برسمها عن الاعتداءات والتعذيب الذي حصل لهما.

نجوم أتراك عبروا عن غضبهم في قضية المالي ELMALI DAVASI:

النجمة التركية هاندا راتشيل

نشرت هاندا ارتشل عبر خاصية "ستوري" على انستغرام: "نحن البشر نقهر كل يوم بمثل هذه الأخبار، أنتم ليس لديكم الحق بالعيش حتى، ابعدوا أيديكم القذرة عن الأطفال والحيوانات.. أين ضمائر الذين اطلقوا سراحهم #almalidavasi."

النجم التركي كرم بورسين

كما نشر كرم بورسين عبر "ستوري" انستغرام أيضًا "هذا كافي! لا يوجد طفل آمن في هذا البلد! لا تضع الشرطة عليّ؛ أرسلها إلى القاتل، واللص، والمغتصب! "

النجمة التركية ديميت أوزدمير

أما ديميت أوزدمير لم تكتفي بنشر "ستوري" واحدة فقد شاركت العديد من الـ "ستوري" ضمن هاشتاغ "#ELMALIDAVASI"، وكان من ضمنها، "لقد قلنا مرات عديدة ما حدث للأطفال في #almalidavasi وقدمنا التقارير. اختاروا عدم تصديق الأطفال وضرخاتهم، والمتهمين غادروا المحكمة وابتسامة عريضة على وجوههم. نحن نريد العدل."