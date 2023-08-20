قمر اللبنانية بالحجاب والعباءة في الحرم المكي

أدَّت الفنانة اللبنانية قمر مناسك العمرة، وشاركت متابعيها سلسلة صور ومقاطع فيديو توثق زيارتها للحرم المكي.

قمر تؤدي مناسك العمرة

نشرت قمر عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" سلسلة صور لها داخل الحرم المكي، مرتديةً عباءة وحجاب أبيضين، وكتبت على إحداها دعاء دخول مكة "اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا"، و"الحمدلله".

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال قمر دون مستحضرات تجميل، كما دعوا لها بالهداية.

آخر أعمال قمر اللبنانية

ويُشار إلى أن آخر أعمال قمر فيلم "حملة فرعون" الذي عرض في قاعات السينما عام 2019.

يذكر أن قمر بدأت حياتها الفنية كمغنية، وقدَّمت عدة ألبومات غنائية من بينها "مبخافش"، و"أو لا لا"، و"سهرتلك"، ثم اقتحمت عالم التمثيل في فيلم "حصل خير" عام 2012.