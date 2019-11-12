قمر تفضح إنجي خوري بصور خارجة و تؤكد: (إنجي مصابة بالإيدز!!)

فجّرت الفنانة اللبنانية قمر فضيحة من العيار الثقيل عبر حسابها الرسمي على موقع انستغ(انستجرام)، حيث نشرت صوراً فاضحة لنجمة شبكات التواصل الاجتماعي انجي خوري خلال ممارستها الجنس بوجود شاب وامراة أخرى ادعت انها امها.

وهاجمت قمر خوري، معتبرةً انها تريد ان تظهر للجمهور حقيقة الأخير التي تلعب دور الضحية، على حد ما كتبت في خاصية القصص المصورة.

وأضافت قمر في عبارة اخرى ان المرأة الثانية في الصورة هي والدة انجي خوري، علماً ان اسمها الحقيقي انجي خاليق الله.

وتابعت قمر في تفجير المفاجأت معلنة ان خوري مصابة بمرض الإيدز.