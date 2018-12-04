نجمة بوليوود: كاترينا كيف

اختارت مجلة "فوغ" العالمية في الهند النجمة المتميزة كاترينا كيف لتكون على الغلاف الرئيسي للعدد الخاص بشهر ديسمبر، وكانت كاترينا قد تحدثت للمجلة عن حياتها الخاصة وعن تجاربها السابقة ونتاجها التي صقلت شخصيتها في الوقت الحالي.

وبدأت كيف بالحديث عن الأمور الإيجابية التي حدثت في حياتها، وخاصة بعد مرحلة الانفصال عن النجم الهندي رانبير كابور وفترة ما بعد الانفصال والتي امتدت سنتين، حيث قالت عنها: "ربما هي إحدى المرات في حياتي التي أركز فيها على نفسي فقط، وعندما يكون تركيزك على نفسك فأنت تدرك أنك لا تعرف الكثير عن شخصيتك، أنها فترة من الضياع وعدم الارتياح لأنك ترى نفسك على طبيعتها ويأتي فيما بعد تقبل حقيقة أنك لا تعلم من هو الشخص الذي بداخلك".

وتابعت كاترينا كيف التي اعترفت بأنها عاشت فترة من الحزن وشعرت في بعض الأحيان بعدم الأمان وقلة الثقة بالنفس وقالت: " أنا الآن أرى أن كل ما حدث معي كان نعمة كبيرة، لأنني كنت في مرحلة استكشاف لنفسي ولأطباعي، واستطعت أن أرى الصورة من جانب مختلف تمامًا".

على الصعيد الفني، تصور النجمة كاترينا كيف حاليًا فيلم "بهارات" والذي يشاركها في البطولة الممثل الهندي الكبير سلمان خان، ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم في دور العرض خلال موسم العيد القادم في عام 2019.