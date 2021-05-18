كارتيك آريان وديانا بينتي يدعوان الجمهور للبقاء في المنزل ومكتب أميتاب باتشان يغرق!

تعاني الهند من موجة مدمرة ثانية من فيروس "كورونا" الذي حصد ألف الأرواح، ولكن ليس هذا سبب قيام عدد من مشاهير بوليوود بتوجيه رسالة لجماهيرهم للبقاء في المنزل، السبب هو اعصار "تاكتاي-Tauktae".

وجد الفنان الهندي كارتيك آريان سبب غير كورونا للبقاء في المنزل حيث نشر على حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة له وكتب: "سبب جديد للبقاء في الداخل".

#Tauktae

One more reason to stay inside pic.twitter.com/ME5A0FlHFd — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) May 17, 2021

وكتبت عارضة الأزياء والممثلة هندية وديانا بينتي عبر حسابها الرسمي على "تويتر": أتمنى أن يكون الجميع بخير في بومباي، أرجوكم ابقوا في المنزل واهتموا بانفسكم".

Hope everyone is safe and well in Mumbai. Please stay home and take care! #CycloneTauktae — Diana Penty (@DianaPenty) May 17, 2021

وانضمت الفنانة " جاكلين فيرنانديز" لهذه الحملة ونشرت صورة لبداية الإعصار وكتبت: "وبدأ".

ومن جهة أخرى، أعلن الفنان الهندي أميتاب باتشان عن غرق مكتبه في بيان أهم ما جاء فيه: "صمت مخيف في خضم الإعصار، هطول الأمطار الغزيرة طوال اليوم، وتساقط الأشجار، والتسربات في كل مكان، والفيضانات في مكتب جاناك الضعيف، أغطية بلاستيكية مرتجلة لا تزال في طور الإعداد للرياح الموسمية الغزيرة. أمطار ممزقة، تحطمت السقائف والملاجئ لبعض الموظفين ".

وأضاف أميتاب باتشان أن موظفيه سارعوا لإنقاذ الموقف. ووصفهم بأنهم "مذهلون ببساطة في مثل هذه الظروف" ، وقال إنهم واصلوا عملهم تحت المطر. ثم قدم لهم الممثل ملابس من خزانة ملابسه، وشاركهم كيف يتحركون الآن "بفخر كأنصار تشيلسي وجايبور بينك بانثر".

ويبدو أن "ما زاد الطين بله" هو وجود ضيوف غير مدعوين في منزله " قرروا العودة للوطن هنا وتسببوا في حذر شديد لدى بعض أفراد الأسرة الحساسين ".

يذكر أن ر إعصار "تاكتاي" أول إعصار استوائي مسمى لهذا العام في المنطقة، وكارثة طبيعية مثل هذه لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ حيث أن الهند هي المركز العالمي لوباء كورونا مع تسجيل نحو 300-400 ألف إصابة في اليوم الواحد.

كما أن العاصفة مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها بحد أقصى الى 205 كيلومترات في الساعة (127 ميلًا في الساعة)، ويعد إعصارًا قويًا من الفئة 3 في المحيط الأطلسي.