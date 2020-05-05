كارول سماحة تفصح عن رأيها بتحول ابنة هشام سليم جنسيا

مازال اسم هشام سليم متصدرا السوشيال ميديا و محركات البحث من بعد تصريحاته في (شيخ الحارة والجريئة) مع إيناس الدغيدي .

وعلقت الفنانة كارول سماحة على الأمر ذاته من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر).

وقالت سماحة من خلال تغريدتها ( كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!!)

وأضافت سماحة من خلال تغريدتها : ( أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء!!! ).

وكان الفنان قد كشف عن إجراء ابنته لعملية تحول جنسي، وأصبحت ذكر بعد أن كانت أنثى واسمها الآن نور، قائلًا: (بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي).

وتابع هشام سليم، : (في يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة)، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.