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كاريس بشار تنضم لـ(سوق الحرير) الى جانب بسام كوسا

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:11
كاريس بشار
كاريس بشار

انضمت النجمة السورية كاريس بشار رسمياً لبطولة مسلسل ( سوق الحرير)  و الذي كان يحمل عنواناً سابقاً (سوق النسوان ) وهو من تأليف حنان المهرجي و إخراج مؤمن الملا و إنتاج شركة ( ميسلون فيلم ) للمنتج بسام الملا، حسب موقع مجلة سيدتي.
وستتصدى كاريس وصفاء سلطان للبطولة النسائية في العمل بجانب كل من النجوم سلوم حداد و بسام كوسا و فادي صبيح .
ويتناول المسلسل الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، فيما يتابع المخرج مؤمن الملا تحضيراته للانطلاق بالتصوير خلال الايام القليلة المقبلة ، ليكون العمل جاهزًا للعرض في رمضان 2020.
وكان كاريس قد بدأت موسمها ببطولة مسلسل ( العميد ) إلى جانب النجم السوري تيم حسن و الذي سيبدأ عرضه قريباً على منصة  شاهد  و قناة mbc .


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