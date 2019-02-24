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كارينا كابور تحّذر بريانكا شوبرا من أن تنسى جذورها وأصولها..فماذا قصدت بذلك؟

كارينا كابور تحّذر بريانكا شوبرا من أن تنسى جذورها وأصولها..فماذا قصدت بذلك؟
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