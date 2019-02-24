كارينا كابور تحّذر بريانكا شوبرا من أن تنسى جذورها وأصولها..فماذا قصدت بذلك؟

كارينا كابور، بريانكا شوبرا

التقت النجمتان الهنديتان كارينا كابور وبريانكا شوبرا خلال إحدى اللقاءات في البرنامج الذي يقدمه الفنان والمخرج الهندي الشهير "كاران جوهر"، وكانت كابور قد وجهت لشوبرا رسالة خلال الحلقة، وهي أن لا تنسى جذورها بعدما أصبحت ممثلة عالمية ومعروفة في هوليوود.

وكان الأمر قد بدأ عندما سأل المذيع بريانكا شوبرا عن هوية الفتاة التي يواعدها النجم والممثل الهندي فارون دهوان، لتجيب الأخيرة بأنها لا تعرف من هي، ومن ثم على الفور ردت عليها كارينا قائلة: "إذًا الآن أنت تعرفين كل النجوم في هوليوود فقط؟ لا تنسي جذورك والمكان الذي تنتمين إليه".

الجدير ذكره أن هاتان النجمتان لم يسبق أن ربطتهما علاقة صداقة قوية من قبل، ولكن كلتاهما جمعتهما عدة أشياء مشتركة، فكل واحدة منهما تزوجت بشخص من الوسط الفني، بالإضافة إلى أنهما أقدمتا على خطوة الزواج أثناء تواجدهما في اليونان.