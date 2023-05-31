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كانيه ويست يثير الجدل بظهوره مع زوجته الجديدة.. غريبة أطوار وملثمة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 31 أيّار / مايو 2023 - 09:35
كانيه ويست
كانيه ويست

تصدّر النجم الهوليوودي "كانيه ويست" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك بعد اعلانه الزواج من فتاة مجهولة عقب انفصاله عن زوجته السابقة كيم كارداشيان.

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كانيه ويست رفقة زوجته الجديدة
 

رصدت كاميرات المصورين مغني الراب المثير للجدل "كانيه ويست" خلال تواجده رفقة زوجته الجديدة في احد شوارع نيويورك خلال مشيهما سويًا.
 

وكان الملفت طريقة ظهور زوجة مغني الراب التي أخفت ملامح وجهها كاملة، وبدت ملثمة بعد لف وجهها بوشاح، وارتدت قميص فضفاض وبنطلون، ولم تكشف سوى عن عينيها.

أما مغني الراب الشهير فقط ظهر مرتديًا تيشيرت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون.

ولم تُعرف بعد الأسباب التي تجعل زوجة ويست تخفي ملامحها باستمرار، وتظهر بهذه الطريقة المثيرة للجدل والغريبة.

وعادة ما يثير ويست الكثير من الجدل حوله بسبب تصرفاته وتصريحاته، حتى في تفاصيل حياته الخاصة، لتأتي هذه العلاقة الأخيرة وتزيد من أثارة الجدل حوله.

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علاقات كانيه ويست
 

ويشار بأن ويست كان متزوجًا من نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" ولديه 4 أطفال منها ولكنّهما انفصلا بعد 5 سنوات من الزواج.
 

ودخل مغي الراب في علاقة رومانسية مع ارينا شايك ولكنّها لم تدم سوى لشهرين لينفصلا بعد ذلك، وكشف لاحقًا عن علاقة جديدة مع فتاة تشبه زوجته كيم كارداشيان ولكن يبدو بأنهما انفصلا حيث أن كانيه ويست الآن في علاقة جديدة ولم تكشف بعد تفاصيلها.

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