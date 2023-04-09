كرم بورسين يثير شائعات حول مواعدته انفلونسرز شهيرة.. التفاصيل

أثار النجم التركي "كرم بورسين" شائعات في الوسط الفني حول مواعدته لمشهورة تركية على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد غياب اسمه عن الاعلام لفترة من الزمن.

كرم بورسين يواعد الانفلونسرز ميهتاب ألجول

كشفت مصادر اعلامية بأن نجم مسلسل انت اطرق بابي يواعد الانفلونسر "ميهتاب ألجول" حيث تمت مشاهدتهما لأكثر من مرة سويًا مما أثار العديد من الشائعات حولهما.

وأثار الثنائي الشكوك حولهما عند رؤيتهما معاً امام الناس وهما يتناولان الطعام في أحد المطاعم، بينما لم تكشف المصادر أي معلومات أخرى حول الموضوع، فيما لم يؤكد أو ينفي الفنان التركي أي من هذه الأنباء.

كرم بورسين يخضع لعملية جراحية

خضع النجم التركي "كرم بورسين" لعملية جراحية خلال الشهر الماضي وذلك بعد أن شُخّص بإصابته بفتق الفقرات القطنية، وطمأن كرم جمهوره حول صحته وأكّد بانه سيعود للعمل قريباً.

وقبل هذه العملية انتشرت العديد من الشائعات حول تعض الفنان التركي لجلطة دماغية، وهو ما نفاه بورسين مؤكدًا ان هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يُشار إلى أن الفنان التركي كان على علاقة مع الفنانة هاندا ارتشيل، حيث بدأت علاقتهما عند تصويرهما مسلسل إنت اطرق بابي، واعلن الثنائي عن العلاقة بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل، وظهرا أكثر من مرة سويًا.

وبعد انتهاء العمل أعلن الثنائي انفصالهما دون كشف الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال.