كندة علوش تحتفل بعيد زواجها و تكشف عن رأيها في الزواج

احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد زواجها الثالث على الفنان عمرو يوسف حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها قائلا :(الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات، الزواج طلعات ونزلات ومواقف صعبة وقاسية وضحك خناق وحب الزواج اهتمام.. ومحاولة دائما للحفاظ على شغف الأيام الأولى).

وأيضا تابعت علوش قائلة: (الزواج صعب جدا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لأنه بيحتاج شغل وتفكير وصبر.. اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربي عالحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض )، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش احتفلا بزفافهما في يناير/كانون الثاني 2017 استقبلا ابنتهما (حياة)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وابتعدت كندة عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها ، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم (هيبتا) الذي عرض في عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.