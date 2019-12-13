كندة علوش تخرج عن صمتها بشأن ابنتها من زواجها الأول

منذ زواج الممثلة كندة علوش من الممثل عمرو يوسف وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون أن لديها ابنة من زوجها السابق، وما زاد من قوة هذه الشائعة صورة لها في حفل الزفاف مع العريس وهما يحملان طفلة، ورغم مرور أكثر من عامين على زواج كندة وعمرو، وإنجابهما لطفلتهما حياة، مازالت الشائعة تنتشر.

بدورها خرجت الفنانة السورية لأول مرة عن صمتها وردت على مزاعم ابنتها من زوجها السابق على أحد متابعيها التي تسائلت: (لديك ابنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة)، لترد عليها علوش: (ليس لدي ابنة أخرى وحياة هي ابنتي الوحيدة).

ونشرت كندة علوش صورة لها بصحبة عمرو يوسف وابنتها التي لا تظهر ملامحها، معلقة: (جنتي).