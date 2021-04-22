كندة علوش ترسم البسمة على وجه 3500 صائم في مصر

للعام الثاني على التوالي، شاركت النجمة السورية كندة علوشفي حملة خيرية بعنوان (شارك البسمة) لإعداد وتوزيع 3500 وجبة إفطار الصائمين من الأسر الفقيرة في مصر.

هذا و اعتادت كندة علوش على المشاركة في العديد من الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية، خاصة تلك التي تدعم اللاجئين من جميع أنحاء العالم والسوريين على وجه الخصوص، ليس فقط عن طريق الدعم المعنوي، لكن أيضًا عن طريق الأنشطة الميدانية والزيارات التي تقوم بها لمخيمات اللاجئين في مناطق مختلفة.

هذا النشاط الكبير كان سببًا في وضع اسمها ضمن قائمة (داعمون رفيعو المستوى High Profile Supporters ) من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

كندة كانت قد حرصت على تهنئة متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديو (إنستجرام) بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

و كتبت عبر حسابها على (إنستجرام): (كل عام والطيبين الكرماء بألف خير.. رمضان شهر الخير والكرم.. أنا رح أبدأ من نفسي ياريت بهاد الشهر نخفف من مظاهر الترف وتكون إيدنا ممدودة للخير والعطاء طول الشهر، لكل إنسان محتاج العون سواء المادي أو المعنوي.. المساعدة المادية والسؤال والاهتمام وبدل ما تكون موائدنا عامرة والفائض أكتر من حاجتنا ياريت نقتصد ونفكر بالمحتاج، وبدل حفلات السحور والتكاليف ياريت ندخل الفرح للقلوب التعبانة.. يارب يحميكيم ويحمي أسركم من كل وجع أو عوز أو مرض أو فقدان).