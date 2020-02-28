كندة علوش تعبر عن قلقها في هذه التغريدة...

تتواصل الفنانة كندة علوش، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

نشرت علوش، عبر حسابها الشخصي على موقع (تويتر) ، تدوينة عَبرت من خلالها عن استيائها الشديد من الأنباء السيئة التي يتم تداولها يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية.

وكتبت: (كم الأخبار المزعجة مدمر، نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية، الكورونا والحروب، والحوادث، و.. و..).

و تابعت: ( مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين).