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كندة علوش تكشف عن سبب (خجلها) من الاحتفال بالعيد!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 28 حزيران / يونيو 2023 - 03:17
كندة علوش
كندة علوش

البوابة-وجهت الفنانة  كندة علوش رسالة مؤثرة بمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) .

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وكتبت كندة علوش : ( العيد في اسمه فرح وفي ذكرياته وتفاصيله فرح ‏ولكن كلما اقترب أخجل من اللاجئين المنسيين الذين لا أحد معني بعودتهم أخجل من الناس المعدمة في كل مكان والتي لا تملك ما يجعلها تدرك العيد أخجل من الأطفال الفقراء والمعنفين والحزينين الأطفال الذي لا معنى للعيد من دون فرحهم،‏⁧‫#عيد_مبارك).

كندة علوش

من ناحية اخرى، كشفت الممثلة السورية عن الاسباب التي دفعتها للابتعاد قليلاً عن الأضواء خلال الفترة الماضية وعدم مشاركتها في أعمال درامية، مشيرة الى أن  والسبب يعود لاهتمامها بوَلَدَيها، مشيرة الى انها تُحب وتحترم عملها كفنانة ولكن الوقت الذي مضى كان من حق وَلَدَيها، مضيفة أنه عندما يتوفّر الوقت والموضوع المناسبَين ستعود الى التمثيل ولجمهورها.

كندة علوش

كلمات دالة:كندة علوش

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