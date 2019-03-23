بمناسبة عيد الأم: كندة علوش توجه هذه الرسالة لـ(حياة)

كندة علوش

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد الأم بصورة جديدة مع ابنتها (حياة عمرو يوسف)، مؤكدة أنها ستظل تعطيها الحب دائما.

و نشرت كندة صورة مع ابنتها (حياة) دون الكشف عن وجهها، كعادتها هي وزوجها الفنان عمرو يوسف، منذ ولادتها أواخر العام الماضي، أرفقتها بتعليق: (سأعطيك كل الحب في العالم)، حسب اليوم السابع.

يشار إلى أن كندة علوش، اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها (حياة)، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم (هيبتا)، الذي عرض في عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.