كورونا تطغى على أجواء عيد ميلاد دينا الشربيني (صور)

احتفل فريق مسلسل (لعبة النسيان) بعيد ميلاد النجمة دينا الشربيني فى كواليس التصوير، وكان اللافت في الاحتفال ارتداء عدد كبير منهم للقفازات والكمامات خوفا من العدوي بفيروس (كورونا).

كما حرصت الفنانة إنجي المقدم على تهنئة صديقتها دينا ، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع (أنستجرام)، معلقة عليها قائلة :(عيد ميلاد سعيد يا روح قلبي .. أتمنى لك عيد ميلاد رائع وسنة رائعة يا رب مليئة بالسعادة والنجاح وكل ما تتمنيه).

ويعد مسلسل (لعبة النسيان) ثاني بطولات الشربيني المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل (زي الشمس) العام الماضي.

وس كورونا.