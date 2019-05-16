كيف ردت نادين نجيم على الإعلامية المصرية التي كتبت عن مسلسلها "5 ونص"؟

منشور 16 أيّار / مايو 2019 - 10:47
نادين نجيم

بعد مرور 10 حلقات من المسلسل الذي تخوض به الفنانة اللبنانية نادين نجيم سباق رمضان الدرامي لعام 2019، كانت هناك ردود فعل كثيرة عليه وآراء مختلفة، هناك من أعجبته القصة والإخراج والتمثيل، وهناك من انتقد تكرار نفس السيناريو في كل عام.

ومن بين الأشخاص الذين انضموا إلى فئة الناس المعجبة بالمسلسل "5 ونص"، الإعلامية المصرية لميس الحديدي، والتي كتبت عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: " بعد تسعه أيّام من رمضان، أستمتع بمتابعه مسلسل خمسة ونص على mbc 4: نادين نجيم، قصي خولي تمثيل رائع ومنضبط، رفيق علي أحمد أداء طاغ، مخرج متمكن (فيليب أسمر)، موسيقى تصويرية تحرك الحدث ولا تلحقه. وصوت تيتر شيرين لا يتركك: يا بتفكر يا بتحس".

ويبدو أن هذه التغريدة أدخلت السعادة إلى قلب نجيم، والتي أعادت نشرها عبر حسابها على تويتر، وعلقت قائلة: " ونحنا سعيدين أنك عم تحضري وحبيتي العمل شكراً".

مسلسل "5 ونص"، من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، من إخراج فيليب أسمر، وشاركت شيرين عبد الوهاب في غناء تتر المسلسل من خلال أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، وهي أول أغنية لها باللهجة اللبنانية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

كلمات دالة:

© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن