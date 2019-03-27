لبلبة تنفي خبر زواجها و تصفه بـ(التشويش) بعد نكريمها بمهرجان الأقصر

لبلبة تنفي خبر زواجها

نفت النجمة الكبيرة لبلبة خبر زواجها، والذى ردده بعض رواد السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، وأكدت أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة في بداية مشوارها الفني، وبعدها كرست حياتها للفن لإسعاد جمهورها، وتقديم محطات سينمائية ودرامية متميزة تخلد لها كفنانة تقيم علاقة حب متبادلة مع الجمهور، لافتة إلى أنها منذ الصغر وأسرتها حريصة على أن تكون في حالها حتى لا تشوبها مثل هذه الأقاويل الكاذبة.



ورفضت لبلبة كل الشائعات التي انتشرت حولها خلال اليومين الماضيين، واصفة إياها بالمغرضة التي تهدف للتشويش على فنها، خاصة بعد تكريمها الأسبوع الماضي بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حسب اليوم السابع.



يذكر أن النجمة لبلبة من النجمات التى قدمن محطات سينمائية وتليفزيونية متميزة أمام الزعيم عادل إمام أخرها مسلسل (مأمون وشركاه)، وتنتظر حاليا عرض فيلم (كازابلانكا) من بطولة أمير كرارة، وتأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.