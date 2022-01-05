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لطيفة تتعرض لموقف صعب في حفلها بـ إكسبو دبي 2020.. وفستانها يثير السخرية

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:48
لطيفة
لطيفة

أحيت الفنانة التونسية لطيفة حفلًا جماهريًا ضخمًا في قاعة اليوبيل بـ معرض إكسبو دبي 2020 ، رغم غياب فرقتها الموسيقية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

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أصرَّت لطيفة التونسية على إقامة حفلها احترامًا لجمهورها وخاصة أنه يتزامن مع اليوم الوطني لتونس، وعلى الرغم من عدم تواجد الفرقة إلى جانبها بسبب إصابة مايسترو الفرقة محمد الأسود وبعض العازفين بفيروس كورونا، إلَّا أنها أشعلت الأجواء.

 

وبدأت الفنانة حفل اليوم الوطني التونسي قائلة: "أنا اليوم أمام مسئولية كبيرة لوطني، فهو اليوم الوطني لبلدي تونس، وسوف أحيي الحفل بدون فرقة موسيقية بسبب إصابة المايسترو محمد الأسود وأغلب الموسيقيين بفايروس كورونا، وأنا صممت أني أحيي الحفل احترام مني لكل الحضور ولوطني". 

وأدَت لطيفة أشهر أغانيها ومزجت بين الماضي والحاضر كي ترضي كافة الأجيال، كما شاركت نخبة من الفنانيين التونسيين من بينهم مهدي العياشي وزياد غرسة على تقديم أبرز الأغنيات الفولكلورية التونسية والتراثية.

 

إطلالة لطيفة في حفل إكسبو دبي 2020

 

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة لطيفة في حفلها، حيث ارتدت فستانًا باللونين الأسود والأبيض جاء تصميمه غريبًا وكأن شرائط من قماش الساتان المتفرقة ملتفة حولها بطريقة غير أنيقة، حتى أنه أظهرها بوزن زائد.

وكتبت إحدى المتابعات: "خلونا من الفرقه وكورونا ايش لابسه الله يهديها كانها لافه مناديل".

وأضافت أخرى ساخرة: "ربي عطاها سبب مقنع انها ما تطلع بهالفستان لاكنها أصرت الله يهديها".

لطيفة تشكر جمهورها


وتوجَّهت لطيفة لحسابها الرسمي عقب انتهاء الحفل للإعراب عن سعادتها، وكتبت: "شكرا لجمهورى الغالى ولادارة إكسبو دبي 2020، برغم كل الصعوبات كورونا وحرمانى من وجود فرقتى الموسيقيه معايا ربنا قدرنى على اسعادكم الحمدالله".

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وقبل بدء الحفل، شاركت لطيفة تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" تزف لهم الأخبار السيئة، وكتبت: "اما يكون عندك واجب وطنى وحفله والمايسترو عنده كورونا وبعض العازفين عندهم كورونا والفرقه رجعت الفندق اش تعملوا ؟؟؟؟".

 

كلمات دالة:لطيفةنجومفناكسبو دبي

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