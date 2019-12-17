لقاء الخميسي ترد على المتنمرين عليها بهذا المنشور البليغ

عانى كثير من الفنانين من ظاهرة التنمر، لا سيما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والحسابات المختلفة، مثل تويتر، وفيسبوك ، وإنستجرام، فما أن ينشر أى فنان أو فنانة، أو حتى الشخصيات العامة، أى صورة أو فيديو، أو بوست يعبر فيه عن رأيه، يجد الكثير من التعليقات السلبية الكارهة البذيئة، وغيرها التي تحوي قدرا كبيرا من التنمر.

الفنانة لقاء الخميسي واحدة من النجمات اللاتي واجهن هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة، لا سيما أنها من أكثر النجمات تفاعلا على السوشيال ميديا، وتحرص على مشاركة جمهورها فى اللحظات السعيد.

لقاء عبرت عما بداخلها من استياء من هذه التعليقات، ومن التنمر، بمنشور طويل، قالت فيه: (لقاء.. هو دا انا ! .. يافنانه .. بتكتبي بالإنجليزي ليه ؟ .. يافنانه .. انت بتلبسي مفتوح ليه ماتلمي نفسك ! .. يووووه مالك لابسة مقفل كدا ليه ؟ .. انت قصيتي شعرك ليه ؟ شكلك وحش ؟ .. انتي طولتي شعرك ليه ؟ شكلك بلدي ! .. انتي بتنزلي بوست يوم الجمعة بدل ماتصلي ؟ .. انتي متصورة كدا ليه؟ فينك يا منصف؟ انت سالت ايدك خالص ! .. فستانك قرف وذوقك زفت.. انت على فكره آخرتك جهنم .. اعرفي ربنا بقى ! .. ايه دا انتي مسيحيه ولا مسلمة ؟ .. انتي سهرانه وبترقصي ومش حاسه بالناس ! انت معندكيش دم .. حسبُنا الله فيكي وفي امثالك .. جهنم وبئس المصير .. ماتحترمي سنك بقى وتتلمي ! انتي قدوة)، حسب موقع اليوم السابع.

وتابعت الخميسي: (أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ما انا.. وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ما انا، ولو أحيانا اختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا :) شكرا.. أما عن هؤلاء المتنمرين.. الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر.. يا جماعة صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ما انا وانا باحبهم .. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهومش لا شغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أي احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين في شيء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم).

واختتمت لقاء: (المهم إنكم تبقوا كويسين لنفسكم وحياتكم وماتحاولوش. تملوا علينا أرائكم الجدلية.. ماتضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم.. الحياة لا تحتمل.. احفظوا وقتكم للمتعة والسعادة والتحقق بعيداً عن الهري والسُباب والتنمر.. يمكن تعيشوا أحسن .. خليكم في حياتكم ودعوا الخلق للخالق.. ماتنصبوش نفسكم المتحدث باسم الله.. كل واحد ليه حياته.. كل واحد يبص فى ورقته).