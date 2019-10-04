للمرة الأولى في مشوارها:ديانا كرزون تطلق (خاكي شيرين) باللغة الكردية

فاجأت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون، جمهورها الكبير الكردي في أنحاء العالم بغنائها باللغة الكردية لأول مرة خلال مشوارها الفني لتقدم أغنية (خاكي شيرين) وهي من كلمات وألحان هلكوت زاهير وتوزيع يلدان ئوركوزال ومكس بهدر سكباس ومامسترينك معمر توكماك ومهندس الصوت كاوه شيخ وتم تسجيل العمل بين أربيل في استديو سندريلا واستوديوهات تركيا .

وتم إطلاق العمل الغنائي (خاكي شيرين) وتعني الأرض الجميلة او الخصبة عبر الإذاعات المحلية والعربية والخليجية والعراقية والكردية وعلى المتاجر الإلكترونية وعلى القناة الرسمية للفنان ديانا كرزون (اليوتيوب) حتى تمكن محبيها من الاستماع لهذا العمل المميز.

وتميزت الفنانة وسوبر ستار العرب بالظهور بهذا العمل بالزي الكردي التقليدي من خلال صورة غلاف الأغنية .