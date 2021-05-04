لماذا اعتذرت مي العيدان لإلهام الفضالة؟ و ما علاقة زهرة عرفات؟

أقدمت الناقدة والإعلامية مي العيدان، على فعل خطوة جريئة منها، حيث قامت باعتذار رسمي للفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر حسابها الرسمي في تطبيق تبادل الصور (إنستجرام) لعدم وقوفها معها في خلافها مع إحدى الفنانات.

و بينت العيدان أن الاعتذار جاء بعد أن اكتشفت أخيراً أن إلهام كانت على حقٍّ، حسبما كتبت، حيث نشرت العيدان صورةً للفنانة إلهام الفضالة، وعلَّقت عليها بالقول:(عندي القدرة الكاملة على أني أعتذر للفنانة إلهام الفضالة لأني ما كنت معاها في خلاف مع إحدى الفنانات قبل ٨ أشهر، وللأسف طلع كلام وموقف إلهام صح وأنا الغلطانة لأني وقفت مع مَن لا يستحق الوقوف معه. آسفة أم فجر)، وفق موقع دنيا الوطن.

و اكتشف الجمهور أن الخلاف المقصود قبل ثمانية أشهر، كان بين الفنانة إلهام الفضالة والفنانة زهرة عرفات، يومها تحدثت العيدان عن خلاف الفنانتين حول قضية تضخم الحسابات، وابتدأت حديثها بأن كلتا الفنانتين لهما مكانة كبيرة في قلبها، لكنها طالما وقفت مع إلهام في جميع مواقفها، وإن كانت على خطأ، ولكنها أخطأت حينما ردت على الفنانة زهرة عرفات التي قالت: (الفن يعيشنا عيشة كريمة، لكن لا يؤدي للثراء الفاحش)، لتهز صورتها بوصفها امرأةً راقية، يعرفها الجمهور، مع أنها لم تذكر اسمها مباشرة، بل تحدثت بشكل عام.

وكانت قضية تضخم الحسابات لعدد من المشاهير قضية الساعة في وقت سابق، إذ ردت إلهام الفضالة على زهرة بتقديم العقود، وبأسلوب جارح بضرورة طردها من الكويت، مع أن زهرة عبرت عن رأيها فقط.

كما أن فنانات كثيرات لا يأخذن الأجر الذي تأخذه إلهام الفضالة اليوم، ما يعني أن بين الفنانتين خلافاً سابقاً، أشعله تصريح زهرة ما دفع إلهام إلى الرد.