لماذا سخر الجمهور من حليمة بولند بعد ظهورها بالزي الهندي؟ شاهدوا الفيديو!

حليمة بولند

أطلت حليمة بولند مرة أخرى على متابعيها بشكل جديد وقصة جديدة، ولكن هذه المرة على الطريقة الهندية، حيث أنها ظهرت مرتدية الساري الهندي وكمية كبيرة من المجوهرات مع وضع مكياج قوي جدًا على وجهها، مما جعلها عرضة للتعليقات الساخرة من قبل الجمهور.

ولم يكن الرقص الهندي الذي قدمته حليمة بولند محط اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها ليس لديها أي علاقة من قريب أو من بعيد بالرقص الهندي، وجل ما تفعله هو إثارة الجدل حولها لكسب المزيد من الشهرة.

View this post on Instagram A post shared by غرور السلطان| اعلانات (@_5loll) on Mar 25, 2019 at 5:13am PDT

فكتب لها أحد المتابعين وقال: " معاكي مرض روحي اتعالجي احسن لك"، بينما قال آخر: " شويه شويه هل الخشم و العيون بتنفجر استغفر الله سيماهم في وجوههم أبليس كأنها"، وكانت إحدى المتابعات قد علقت على طريقة اختيارها للملابس والمكياج قائلة: " يع..... خربت اللبس الهندي و الجمال الهندي الطبيعي".

الجدير ذكره أن حليمة بولند حلت مؤخرًا ضيفة على برنامج "كلام نواعم" وعندما سئلت عن إذا ما كانت تتعمد إثارة الجدل من خلال الفيديوهات والإطلالات الجريئة الخاصة بها، كانت إجابتها أنها تعتبر ما تفعله مجرّد "دلع" و "أنوثة" و"كيوت".